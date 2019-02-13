Маркевич: Избрание Павелко в УЕФА – победа для украинского футбола

Председатель комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич прокомментировал проход Павелко в Исполком УЕФА.

"Избрание Павелко в новый состав Исполкома УЕФА – это успех. Это его победа – и победа всей нашей страны. Я рад за Павелко, ведь это человек, который пытается сделать иногда больше, чем может в наше непростое время.

Павелко избран в Исполком УЕФА

Для Украины иметь своего представителя в Исполкоме УЕФА – это исключительно позитив. Я надеюсь, и уверен, что он с честью будет представлять наше государство. Я ему желаю только успехов. У нас был финал Лиги Чемпионов, теперь можем финал Суперкубка здесь провести, провести юношеские чемпионаты, здесь, в Европе. Поле для работы – большое.

Павелко прокомментировал свое избрание в Исполком УЕФА

Это и должность, где он сможет реализовать свои амбиции. А вообще избрание Павелко – это не только победа Украины, это еще и свидетельство того, что ключевых украинских представителей футбола уважают в мире. Это свидетельствует о доверии к Украине", – цитирует Маркевича УНН.