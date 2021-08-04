Руководители украинского футбола все еще находятся в поисках замены Андрею Шевченко на посту главного тренера сборной.

Сейчас в СМИ фигурируют два кандидата – Сергей Ребров и Мирон Маркевич. Похоже, в УАФ больше склонны доверить команду последнему.

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Динамо Киев Inside утверждает, что членам Исполкома УАФ негласно предложено поддержать кандидатуру Маркевича. Однако есть проблема – Мирон Богданович хочет полноценный трехлетний контракт, а УАФ якобы готовит предложение по должности исполняющего обязанности.

Также источник называет Сергея Ковальца одним из ассистентов Маркевича, если сторонам удастся договориться о сотрудничестве. Среди достоинств бывшего тренера Черноморца – совместная работа со многими игроками национальной команды еще в молодежной сборной.

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