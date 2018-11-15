Маркевич и Яковенко посетили тренировку сборной Украины накануне матча против Словакии

Известные украинские специалисты Мирон Маркевич и Павел Яковенко посетили стадион в Трнаве, где в эти минуты тренируется сборная Украины.

Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич и бывший тренер молодежной команды "сине-желтых" Павел Яковенко с трибун наблюдали за тренировочной сессией национальной команды под руководством Шевченко.

Маркевич отметил прогресс сборной Украины под руководством Шевченко

Напомним, что матч 5-го тура Лиги наций между Словакией и Украиной состоится завтра, 16 ноября. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45

Словакия – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

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