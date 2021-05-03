"Получился хороший боевой матч. Были хорошие скорости, хорошая тактическая подготовка с двух сторон. Львов – хорошо организованная команда. Поэтому нам было трудно раскрыть их защитные редуты. Хотя у нас были моменты, которые надо было реализовывать и доводить игру до победы. На мой взгляд, ничья была бы логичным закономерным результатом. Это футбол...

Мариуполь – Львов – 1:2 – видео голов и обзор матча

Мы знали, что стандартные положения – это одна из сильных сторон Львова. У них есть фактурные футболисты с большим опытом. Естественно молодым нашим ребятам было тяжело бороться. Хотя они и справлялись. Но все-таки разница между 30-летним атлетом и 20-летним молодым футболистом есть, и в каком-то эпизоде ​​мы уступили.

Трагедии нет. Мы будем бороться до конца. Впереди у нас очень тяжелая игра с Динамо. Мы хотим себя проявить в этой игре. Это чемпион и гранд нашего футбола", – цитирует Маркевича официальный сайт Мариуполя.

Львов в добавленное время вырвал победу у Мариуполя и обезопасил себя от вылета из УПЛ