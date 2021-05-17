Глава Комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич отреагировал на слухи о том, что его должность может занять Алексей Михайличенко.

"У меня до конца июля 2021 года контракт с УАФ, а там посмотрим, как оно будет. Пока ничего не знаю, ведь со мной на эту тему никто не говорил.

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Сейчас я еду в Харьков на сбор национальной команды. Потом буду говорить с президентом УАФ Андреем Павелко. О том, что на мое место претендует Михайличенко – ничего не слышал.

Если мне придется покинуть пост... Да ради Бога, не умру. Я уже говорил не раз, что хочу еще поработать тренером. Приглашений пока нет, а я не буду сам напрашиваться. Не буду делать из этого никакой проблемы", – сказал Маркевич в комментарии Footboom.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что на Конгрессе УАФ в Харькове 24 мая Маркевичу, как исключение, продлят контракт до окончания финальной части чемпионата Европы. После этого должность главы Комитета национальных сборных УАФ станет вакантной и ее займет бывший спортивный директор Динамо Алексей Михайличенко.

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