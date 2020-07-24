Маркевич: Если бы УАФ закрыла глаза на ситуацию с Собуцким – это означало бы кумовство и панибратство в ассоциации

"Я понимаю, что иногда эмоции выходят из-под контроля. Но говоря об этой конкретной ситуации (избиение арбитра – прим.) – попустительства быть не должно.

Вице-президента УАФ Собуцкого пожизненно отстранили от футбола за избиение арбитра

Считаю решение КДК УАФ абсолютно правильным. И если было бы иначе, то это означало бы, что на произошедшее закрыли глаза, что в УАФ – кумовство и панибратство. Но там этого сегодня нет, а есть уважение к футбольным законам, регламенту. А вообще любая ситуация – это не повод распускать руки. И действия УАФ в этом случае четко соответствуют регламенту", – сказал Маркевич в комментарии изданию УНН.

Напомним, после поединка 24-го тура Первой лиги Агробизнес – Минай (0:2) в судейской комнате был избит Юрий Иванов – главный арбитр матча. Как отметил рефери в своих объяснениях, к его избиению был причастен вице-президент УАФ Олег Собуцкий. Как следствие, главу Агробизнеса пожизненно отстранили от футбола, а команду оштрафовали на 500 тысяч гривен и запретили проводить матчи на стадионе Юность в г. Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

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