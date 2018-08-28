Маркевич: Динамо нужно перебегать Аякс

Бывший наставник национальной сборной Мирон Маркевич рассказал, как Динамо может обыграть Аякс.

"Динамо под силу выиграть у Аякса с нужным счетом. Киевлянам нужно просто перебегать соперников. Аякс – не та команда, которую невозможно преодолеть. Мой прогноз – победа киевлян со счетом 2:0", – цитирует Маркевича Еxpres.ua.

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Напомним, первый матч между командами завершился со счетом 3:1 в пользу нидерландской команды.

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Следует заметить, что в матче не сможет принять участие основной форвард ДинамоАртем Беседин, который получил травму.

Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс состоится сегодня, 28 августа, начало игры в 22:00.