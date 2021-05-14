"Киевляне заслуженно завоевали кубковый трофей, доказав, что они по праву сильнейшие в Украине. Хотя динамовцы должны были побеждать в основное время, а не доводить дело до овертайма.

Гол и незабитый пенальти Цыганкова в видеообзоре финала Кубка Украины Динамо – Заря – 1:0

Пока у луганчан хватало сил для активного отбора мяча, компактных действий в своей штрафной площадке, они практически ни в чем не уступали динамовцам. Однако, после перерыва начало сказываться преимущество "бело-синих" в быстроте принимаемых решений, физической подготовке. Не совсем угадал тренер Зари и с заменами, усилий свежих футболистов хватило лишь, чтобы отодвинуть игру от своих ворот. Но когда подопечные Мирчи Луческу взвинтили темп, то весомых контраргументов у Зари не оказалось. Динамо заслуженно завоевывает еще один трофей, доказывая, что по сравнению с предыдущим сезоном резко прибавило.

Напоследок, хотелось бы отметить Тернополь за надлежащую организацию финального матча. Приходиться только сожалеть, что в так футбольном городе, с такой инфраструктурой нет команды Премьер-лиги", – сказал Маркевич в комментарии Meta Ratings.

Напомним, в финале Кубка Украины Динамо в добавленное время победило Зарю 1:0 и положило чемпионские медали в свежезавойованный трофей.

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