Знаменитый экс-тренер Мирон Маркевич до сих пор не завязал с футболом – по крайней мере на любительском уровне.

Мирон Маркевич сыграл в матче чемпионата среди ветеранов между Люботином и Солоницевкой, сообщает Instagram Retrofootball.Ukraine. После игры именитый наставник выступил с мощным тостом.

"Это разозлило Маркевича окончательно": Вацко рассекретил подробности конфликта тренера с Павелко и ложь УАФ

"По телевизору смотрел, как в первые дни бомбили Харьков. Моя жена плакала, я... плакал не плакал, было страшно смотреть. Но, знаете, мы позавчера играли матч ветераны Карпат и харьковские летчики. Я там сказал: "знаете, я прожил 9 лет в Харькове, и когда они (российские оккупанты – прим.) напали, надо знать харьковчан.

Они никогда не допустили бы того, чтобы захватили Харьков. Так и произошло. Поэтому я от своей семьи всем благодарен – воинам, которые помогали... Так что за вас ребята, здоровья всем и всего наилучшего", – сказал Маркевич во время застолья после поединка.

Душевний Дніпро, веселі виїзди, добряк Кварцяний та вчитель Маркевич – український футбол очима репортера у 2010-х