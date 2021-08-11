"Шахтер позволяет сопернику создавать много моментов. У Генка были 100%-ные моменты, но он их не реализовал. Нужно немного ответственнее играть в обороне, потому что Монако – это не Генк. Я смотрел вчерашний матч монегасков с пражской Спартой (3:1) – будет непросто.

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Да, травмы Соломона и Педриньо – это плохо. Эти два креативных игрока – одни из основных в Шахтере. Но у горняков есть скамейка запасных, пусть выходят и доказывают. Судаков – талантливый парень, воспитанник Металлиста. Я его еще мальчиком помню, он уже тогда подавал большие надежды. Такое (обратная замена. – прим. ред.) бывает в футболе, Георгию сейчас надо собраться, проявить характер и доказать, что он способен играть в основном составе. Тем более, что ему доверяет главный тренер.

Коноплянка тоже еще имеет шанс заиграть в основе. Женя умеет играть в футбол. Главное, чтобы он был готов физически, чтобы ему доверял тренер. Он свое еще принесет Шахтеру. И сборной, если его вызовут.

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Думаю, что Степаненко еще успеет продемонстрировать свое мастерство. Возможно, Тарас пока недостаточно хорошо себя чувствует. Все-таки он много пропустил, а ЛЧ – серьезный уровень. Возможно, Де Дзерби дал ему паузу. Возможно, он будет готов на Монако, а в матчах с французами нужно будет хорошо поработать в отборе мяча – это немножко другая команда", – цитирует Маркевича Tribuna.com.