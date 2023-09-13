– Почему сборная Украины выглядела так нервно против Италии по сравнению с матчем с Англией?

– У нас всегда вторые игры были тяжеловаты: что при Шевченко, что при Петракове. Плюс Италия достаточно серьезный соперник. Говорят, что у них кризис, но я такого не увидел: во втором тайме у них сменилось почти полкоманды, но игра не ухудшилась.

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Итальянцам было некуда деваться – если бы они не выиграли вчера, то практически потеряли бы шансы на второе место.

– Как вам игра Ярмоленко после возвращения?

– Я не хочу переходить на персоналии. Скажу лишь, что наша команда слишком много дала свободы итальянцам в середине поля. А кто недоработал, будет анализировать тренерский штаб сборной. Украина не очень солидно чувствовала себя в центре поля.

– Ярмоленко осталось забить три гола, чтобы побить рекорд Шевченко по забитым мячам в сборной. Как думаете, это ему удастся?

– Против Северной Македонии и Мальты у него есть все шансы побить рекорд. Я ему желаю, чтобы он это реализовал.

– Почему наша команда допускала так много ошибок: потеря мяча Судаковым, после чего мы пропустили, обрезка Бущана во втором тайме, где нас спасло чудо?

– Свою роль в этом сыграло нервное напряжение. На Сан-Сиро не так просто играть, трибуны гнали Италию вперед. Я не могу сказать, что сборная Украины играла совсем плохо, но ошибок было слишком много. Соперник очень свободно себя чувствовал в середине поля.

– Почему наши лидеры, Зинченко и Цыганков, отыграли не ярко?

– Против Англии они отдали много сил и энергии. Отыграть два матча против сильных соперников не так просто. Раньше у нас было так: одна серьезная команда, потом, например, Люксембург. А сейчас нам выпало играть две игры подряд против монстров – Англии и Италии. Тем более "Скуадре Адзурре" кровь из носу была нужна победа и они вышли на игру с нами, как на последний бой.

– Почему у Мудрика не получается себя проявить, ведь на него столько надежд?

– Возможно, он психологически не готов. У него хорошая скорость и неплохая техника, но он не может пока использовать свои сильные стороны. Я думал, что после выхода на замену он поможет, ведь итальянские защитники уже наелись, но не получилось. Будем ждать и надеяться, что Мудрика прорвет. Нужно, чтобы он играл в Челси, иначе надо менять клуб.

– Какие у нас шансы на второе место в группе после поражения от Италии?

– Шансы есть. Все будет решаться в последней игре с Италией. Думаю, что Северную Македонию и Мальту мы обыграем.

– Какие выводы должен сделать Ребров во втором матче с Италией, чтобы рассчитывать на успех?

– Нужно подтянуть игру в середине поля, чтобы у Италии не было столько свободы и пространства. В противном случае трудно будет рассчитывать на положительный результат, – сказал Маркевич в комментарии FootBoom.

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