"Двумя поражениями на старте украинская сборная едва не загнала себя в тупик. Все же, набранные в октябре четыре очка еще оставляют шансы по крайней мере не вылететь из Лиги В.

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Для этого необходимо для начала в Батуми одержать верх над грузинами. Поскольку в спаренных матчах украинцы лучше действуют в первом, поэтому и будем делать ставку на субботний. Согласен, наш очередной визави в последнее время на виду, но надо брать пример с албанцев, которые в предыдущем туре победили грузин в гостях. Так почему бы и нам не замахнуться на максимальный результат, тем более, что по подбору исполнителей украинцы превосходят, как грузин, так и албанцев.

Конечно, многое будет зависеть от выбора Сергея Реброва: на какой тактической схеме он остановится, доверит ли место в старте подопечным, которые не имели достаточной игровой практики, справится ли Ефим Конопля с опекой лидера хозяев Хвичи Кварацхелия? Надеюсь, что в Батуми сыграют сильнейшие и продемонстрируют свои лучшие качества. Мой прогноз? 1:0 – в пользу украинской сборной", – сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, поединок сборных Грузии и Украины состоится 16 ноября в Батуми и стартует в 19:00 по киевскому времени.

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