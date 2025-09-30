– Мирон Богданович, пусть не слишком убедительно по содержанию игры, но по счету, наша молодежка хорошо стартовала на чемпионате мира 2025 года, одолев Южную Корею (2:1). Сможет команда Дмитрия Михайленко порадовать нас победой и в игре с Панамой?

– Наши ребята должны понять одну вещь: побеждаем Панаму и все – проходим дальше, в 1/8 финала. Настройка на эту игру у украинцев должна быть максимальной. После того, как обыграли очень хорошую команду Южной Кореи, должна быть и уверенность в себе у подопечных Михайленко. Думаю, что игроки то все понимают, и выйдут заряженными, с максимальным настроем.

– Относительно настройки. Вы с вашим опытом, чтобы посоветовали значительно младшему Михайленко, как следует мотивировать ребят, чтобы их не перенакрутить, скажем так?

– Нужно забыть первую игру, а точнее – взять из нее все лучшее, что было. Нашим ребятам особенно хорошо с Южной Кореей удалось начало поединка. Вот и с Панамой было бы хорошо так же начать, с таким же настроем. А еще, стоит забыть, что у нас уже есть три очка. Нужно играть с Панамой, как с чистого листа, то основное.

– Хотелось бы от вас услышать прогноз на матч Панама – Украина.

– Украина победит, а счет... Посмотрим. Основное – очки, надо три пункта получить и спокойно дальше готовиться к следующей игре, – сказал Маркевич в интервью Українському футболу.

Напомним, матч между сборными Украины и Панамы состоится уже сегодня, 30 сентября. Начало встречи в 23:00 по киевскому времени.

