– Как быть Довбику, чтобы не ошибиться в выборе приглашений? Ведь слухи сватают его то в Милан, то в Наполи, то в Эвертон, то в мадридский Атлетико.

– Я бы на его месте вернулся в Испанию. Если Атлетико действительно его хочет, то в этот клуб. В испанской Ла Лиге у него все хорошо складывалось: он много забивал за Жирону, стал лучшим бомбардиром чемпионата. Я еще тогда говорил, что не надо уезжать из Испании.

– Чем объяснили бы не слишком длительный альянс нашего игрока с Ромой?

– Трудно сказать, почему так произошло. Даже не знаю. Может быть, что это не его клуб или не его чемпионат? Да, может. Играл в Испании – то и надо было продолжать там выступать. Если не хотел в Жироне, то в другом клубе – мадридском Атлетико. И если интерес этого клуба к Довбику актуален, то я считаю, нужно в Испанию возвращаться, – заявил Мирон Маркевич в комментарии UA-Футбол.

Напомним, что в сезоне 2024/25 Довбик забил 17 голов и отдал 4 ассиста. Однако это не убедило Джана Пьеро Гасперини, который возглавил Рому летом и не видит украинца игроком основы.

