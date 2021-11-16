"Наша сборная хорошо провела матч против Болгарии. Поэтому нужно постараться сыграть так же и с боснийцами. Думаю, функционально футболисты сборной Украины готовы к своему матчу года.

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Я не увидел со стороны финнов чего-то сверхъестественного. Они всегда так играют. Команда показывает добротный, дисциплинированный футбол без излишеств. Французы решили свою задачу, поэтому посмотрим, какой состав выставит на игру в Хельсинки Дидье Дешам. Будем надеяться, что чемпионы мира как минимум не проиграют. Но если сборная Франции всерьез подойдет к поединку, то я не вижу шансов для Финляндии.

Ждать нечего, надо атаковать, прессинговать. Боснийцы сейчас удручены, и этим необходимо воспользоваться. Это последняя игра года, в которой во многом решается судьба путевки на чемпионат мира. У сборной Украины есть и кому атаковать, и кому забивать. Почему я и говорю, что с первых минут нужно брать быка за рога. Верю и надеюсь, что количество голевых моментов, созданных в поединке с болгарами, в матче с боснийцами перерастет в качественную реализацию.

"Сине-желтые" выиграют в два мяча – 0:2, 1:3 без разницы. Да, у нас есть определенные проблемы в обороне, но для того и было пять дней у тренерского штаба, чтобы исправить все шероховатости в игре сборной Украины. Надо выходить и сыграть так, как это было в предыдущей игре. Соперника нужно добивать", – сказал Маркевич в интервью РБ.

Напомним, решающий поединок с боснийцами состоится уже сегодня, 16 ноября. Начало встречи в 21:45.

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