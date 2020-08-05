Маркевич: Блохин – гордость нации, Суркис – никто

"Суркису надо посмотреть на себя со стороны. Блохин – это гордость нации, а кто такие Суркисы? Не понимаю. Не имеет он никакого ни морального, ни физического права такое говорить. Блохин – гордость нации, Суркис – никто ", - подчеркнул Маркевич в комментарии Апостроф.

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Напомним, Суркис в недавнем интервью на телеканале 112 достаточно резко высказался о приходе Олега Блохина в Динамо. Так, президент киевского клуба отметил, что легенда украинского футбола не справился со своей задачей, после чего сбежал.

К слову, именно в сезоне 2013/14, когда Блохин покинул "бело-синих" в апреле, киевляне завершили чемпионат на 4 месте – худший результат за период независимой Украины.

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