"Вернулся Евгений Гальчук и уже присоединился к тренировкам. Должен приехать Алексей Быков. Пока процесс комплектования продолжается.

Мариуполь вернул защитника из Европы

Возможно, состав пополнят еще некоторые наши бывшие футболисты, неплохо зарекомендовавшие себя раньше. Легионеры? Не будем забегать вперед, с несколькими игроками переговоры продолжаются. Когда мы придем к согласию, то сразу об этом сообщим", – цитирует Маркевича пресс-служба азовцев .

На зимнюю паузу Мариуполь ушел на последней строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. 25 января команда отправится на сбор в Турцию.

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