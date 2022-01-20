Маркевич анонсировал возвращение экс-игрока Мариуполя и еще несколько трансферов
Главный тренер азовцев Остап Маркевич поделился трансферными планами команды на зиму.
"Вернулся Евгений Гальчук и уже присоединился к тренировкам. Должен приехать Алексей Быков. Пока процесс комплектования продолжается.
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Возможно, состав пополнят еще некоторые наши бывшие футболисты, неплохо зарекомендовавшие себя раньше. Легионеры? Не будем забегать вперед, с несколькими игроками переговоры продолжаются. Когда мы придем к согласию, то сразу об этом сообщим", – цитирует Маркевича пресс-служба азовцев.
На зимнюю паузу Мариуполь ушел на последней строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. 25 января команда отправится на сбор в Турцию.
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