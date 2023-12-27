"Нам бы очень хотелось подписать хотя бы трех футболистов, чтобы закрыть проблемные места. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными новичками.

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Один игрок должен вскоре приехать, он уже приобрел билеты. Это левый защитник из Колумбии.

Карпаты выступают в Первой лиге, поэтому это порождает сомнения в процессе переговоров – стоит ли ехать к нам. Основная работа будет проводиться уже по ходу второго круга, поскольку летом мы хотим еще трех-четырех новичков подписать", – цитирует Маркевича официальный сайт "зелено-белых".

К слову, ранее сообщалось, что львовяне проявляют предметный интерес к Еферсону Родальега – 22-летнему защитнику колумбийского Энвигадо. Transfermarkt оценивает его в 650 тысяч евро.

Напомним, Карпаты на зимнюю паузу ушли в статусе лидеров группы А Первой лиги, набрав 45 очков из 54 возможных.

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