"Да, я буду смотреть Олимпийские игры – и как можно больше. Это серйозное событие, которое бывает не так часто. Особенно люблю хоккей – ему буду уделять главное внимание. Буду болеть за сборную Канады. И, конечно, как же без биатлона?

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Перед началом турнира шансы на медали есть всегда. Украинцы по традиции могут выстрелить именно в биатлоне. Кроме того, ожидаю определенных приятных неожиданностей. Помните, какую сенсацию четыре года назад совершил наш фристайлист Александр Абраменко? Он сумел подняться на высшую строчку пьедестала", – сказал Маркевич в комментарии Спорт24.

Напомним, торжественное открытие Олимпиады состоится на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине в пятницу, 4 февраля. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени.

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