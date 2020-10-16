"Я не против возрождения Карпат, но я должен понимать, кто за этим стоит. Мою фамилию там поставили, но я не знаю, кто будет финансировать клуб, как это все будет выглядеть. Мне нужно знать все эти моменты, ведь это серьезное дело. Возможно, это просто пиар-ход перед выборами. Я пока ничего не знаю об этих Карпатах. Что-то слышал, но надо пообщаться с людьми, чтобы понимать, что это вообще такое и насколько это все серьезно. А вдруг это мыльный пузырь, а там стоит моя фамилия. Я такого не хочу.

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Шесть дней назад мне позвонил Андрей Тлумак, мол, корреспонденту нужно дать интервью про Карпаты 1988 года. Насколько я понял, то пишут материал об истории клуба.

Хотелось бы знать, что там задумали. Уже есть главный тренер и генеральный директор, но я не в курсе, что это за Карпаты, а моя фамилия там стоит. Я не человек с улицы. Карпаты действительно нужно возрождать, но мне нужно понимать, что вообще происходит, откуда финансирование, кто спонсоры.

Карпаты не так просто возродить, как кажется. Там же полно долгов. Пока это для меня какая-то загадка. Хотя я двумя руками за то, чтобы возродить клуб. Но до выборов не хочу иметь никакого отношения. Я много лет работал и всегда знал, что перед выборами команде будут что-то обещать. Я уже это все проходил. Проходили выборы и на этом заканчивались все обещания. Я подожду, что будет после выборов – действительно все серьезно или нет.

Соберитесь уже все Карпаты вместе и сделайте одну команду с хорошим финансированием. Я за то, чтобы возродить клуб, ведь не может быть такого, чтобы во Львове не было Карпат. Но пока это все несерьезно", – сказал Маркевич в комментарии Tribuna.com.

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