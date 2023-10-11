"Справедливость все-таки взяла верх. Но меня настораживает, как вообще в конце сентября на повестке дня Исполкома УЕФА мог появиться вопрос о допуске страны-агрессора к футбольным соревнованиям. Позор – иначе и не скажешь. Я был шокирован.

УЕФА отменил скандальное решение о допуске сборных России к международным турнирам

Вот почему надо провести детальное расследование. И если это была инициатива президента УЕФА Александера Чеферина, то ставить вопрос о выражении ему недоверия.

Потому что это недопустимо, когда у руля УЕФА находятся функционеры, которые не хотят видеть очевидного: российские преступники ежедневно убивают украинцев на их земле. Убежден, что в УЕФА не ожидали, что это решение Исполкома вызовет такое сопротивление со стороны европейской футбольной общины, и поэтому пришлось дать, как говорится, заднюю. Однако, чтобы таким горе-функционерам больше не хотелось принимать необдуманные решения, надо, повторяю, провести расследование и наказать виновных", – цитирует Маркевича Sport.ua.

Напомним, накануне Исполком УЕФА вернул дисквалификацию всем сборным России через две недели после своего предыдущего решения.

УАФ отреагировала на решение УЕФА относительно скандального допуска сборных России к международным турнирам