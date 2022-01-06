"Это сейчас абсолютно нереально. Шевченко фактически только что принял Дженоа, имеет определенные контрактные обязательства. И уходить было бы неправильно, даже если по сборной Польши есть какие-то предметные разговоры.

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Сборная Польши, конечно, хорошая команда, где есть хорошие футболисты, практически все играют в Европе. Но, опять же, Шевченко всего два месяца назад принял клуб, он там должен работать. Журналисты могут о чем угодно размышлять, но я, как тренер, говорю с практической позиции: Шевченко в сборной Польши – это сейчас нереально", – цитирует Маркевича FootBoom.

Напомним, уже бывший тренер сборной Польши Паулу Соуза покинул ее из-за желания работать во Фламенго. Шевченко пришел в Дженоа в ноябре 2021 года. Его главная задача – спасти команду от вылета из Серии А.

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