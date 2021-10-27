Маркевич – о шансах Мариуполя пройти Динамо в Кубке Украины: "Зачем тогда существует команда?"
13:17 - Читати українською
Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины против "Динамо".
"Не может быть такого, чтобы мы не дали бой. Зачем тогда существует команда? Мы будем играть исключительно на победу в игре с Динамо.
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Естественно, наш состав будет отличаться от обычного. У нас за двое суток следующая игра и нужно учесть это. Логично, что у нас будут некоторые изменения в тактике на игру", – поделился Маркевич в комментарии Футбол News.
Мариуполь и Динамо встретятся в рамках 1/8 финала Кубка Украины уже сегодня, 27 октября. Начало встречи в 17:00.
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