"Это у нас культура такая. В любой цивилизованной стране таких люде не подпустили бы к команде. У нас такое проходит. Давайте дальше так делать.

"Команда и так сильнее нас, бл**ь, ты каждый фол свистишь": голкипер Миная возмутился судейством в матче с СК Днепр-1

Во что это все превратится и к чему мы идем? Это все дети смотрят, молодое поколение. Вседозволенность... Нужно наказывать...

Я понимаю, что есть нервы, эмоции, но нужно держать себя в руках. Ты можешь на кухне так с женой поговорить, но не на всю Украину", – сказал Маркевич в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, среди самых свежих случаев брани на телевидении интервью: голкипера Миная Андрея Поповича после поражения от СК Днепр-1, тренера Колоса Руслана Костышина относительно высказываний журналиста Андрея Сенькива, директора Александрии Дмитрия Китаева в адрес Игоря Бурбаса и президента Олимпика Владислава Гельзина относительно рефери скандального матча с Шахтером.

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