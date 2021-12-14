"Я могу только попросить болельщиков не критиковать команду и не ставить на нас крест. Все еще впереди, и мы действительно пытаемся играть в тот футбол, который был бы привлекателен для болельщиков.

Конечно, нужен результат, и мы прекрасно это понимаем. Но когда ребенок в 6-7 месяцев не умеет ходить, мы же на него не кричим и не критикуем, потому что понимаем, что ребенок не может этого делать в таком возрасте. Что-то похожее можно сказать и о нашей команде. Они сначала должны научиться действительно быть взрослыми – и в повседневной жизни, и на поле.

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Мы выходим из отпуска 17 января и после недели пребывания в Мариуполе, втягивающих занятий и тестирований отправимся в Турцию, где почти месяц будем готовиться к первой игре с Черноморцем, и сразу оттуда вылетим в Одессу. Мы ожидаем усиления. Я думаю, что нам следует существенно усилиться, чтобы исправить ситуацию и быть конкурентоспособными.

Молодые ребята, которые у нас уже есть, могли бы набраться опыта от более опытных исполнителей. Думаю, что это будет вся центральная ось, защита и полузащита. Конечно, если будут хорошие футболисты на другие позиции, которые изъявят желание играть за Мариуполь, мы не будем против", – рассказал Остап Маркевич в эфире телеканала "Футбол 1".

На зимнюю паузу Мариуполь ушел последним, имея в активе всего 8 очков.

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