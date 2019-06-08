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Маркевич – о победе Украины над Сербией: Это была одна из лучших игр за всю историю национальной команды

11:45 76 Читати українською
Маркевич – о победе Украины над Сербией: Это была одна из лучших игр за всю историю национальной команды
Украина – Сербия / EFE

Известный украинский тренер, руководитель комитетов национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал победу национальной команды над Сербией в третьем туре квалификации на Евро-2020.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Я был инициатором проведения двух матчей сборной Украины во Львове. Была проблема с полем, поэтому Шевченко согласился, но при условии, что газон заменят.

Считаю, что это была одна из лучших игр за всю историю сборной Украины. Наверное, никто не ожидал такого результата. Тем приятнее является этот счет.

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Приятно, что сборная Украины U-20 также дала серьезный толчок главной команде. Я видел, что игроки в хороших кондициях, оставалось это реализовать на поле. Тренерский штаб отлично подготовился к игре, у сербов практически не было шансов. Контроль мяча поставил в угол сборную Сербии.

Отмечу игру Малиновского, который становится лидером сборной. Также отмечу Цыганкова и Коноплянку, за которого особенно рад. Его вчерашняя связка с Миколенко принесла плоды. Главное для него сейчас – найти свою команду и выйти на свой прежний уровень. Рад за Яремчука, который забил дебютный гол", – сказал Мирон Маркевич.

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Источник: Футбол 24
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Украина – Сербия: лучший матч в истории сборной, зрелость Цыганкова, свобода для Коноплянки и два теневых героя
03:44
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Украина - Сербия Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Мирон Маркевич
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