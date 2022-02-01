Знаменитый украинский тренер по-прежнему убежден, что футболистам, поехавшим играть в российский чемпионат, не место в национальной команде.

"Правильно ли, что тренерский штаб сборной не вызывает украинцев, играющих в России? Считаю, что правильно. Может, когда-нибудь времена изменятся, но сейчас этого нельзя делать.

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У нас восемь лет идет война с Россией, каждый день гибнут наши ребята, а мы туда едем зарабатывать деньги. Я этого не понимаю", – цитирует Маркевича FanDay.

Заметим сегодня, 1 февраля, экс-наставнику Карпат, Металлиста, Днепра и сборной Украины исполнился 71 год. Последним местом его работы был Комитет национальных сборных УАФ.

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