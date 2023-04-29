Маркевич – о "наездах" Вернидуба на судей: "Такое надо немного пресекать"
Известный украинский тренер Мирон Маркевич раскритиковал поведение наставника Кривбасса Юрия Вернидуба во время матчей УПЛ.
"Нарекания Вернидуба на судейство? Такое надо немного пресекать. Если мы будем позволять делать подобное – это неправильно. В конце концов, и судьи должны держать свой какой-то гонор, что ли.
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Я все понимаю – сам не безгрешен, и мог где-то что-то сказать. Но оно уже немного входит в систему, и это надо пресекать. За рубежом об этом даже не говорили бы, если честно.
Знаете – все, кто не выигрывают, всегда недовольны. У нас уже есть определенный прессинг на судей. Футболист падает, крикнул, и уже свистят. А был там фол или нет – никто об этом не думает. Надо упасть и сильно крикнуть, вот и все. Это тормозит саму игру. У нас и так в футболе, как говорится, пешком ходят, а так еще и постоянные свистки, нет динамики", – сказал Маркевич в комментарии Telegraf.
Напомним, Вернидуб постоянно сетует на судейство, считая его предвзятым по отношению к своей команде. За резкие высказывания специалист неоднократно получал предупреждения и даже удаления.