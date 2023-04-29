"Нарекания Вернидуба на судейство? Такое надо немного пресекать. Если мы будем позволять делать подобное – это неправильно. В конце концов, и судьи должны держать свой какой-то гонор, что ли.

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Я все понимаю – сам не безгрешен, и мог где-то что-то сказать. Но оно уже немного входит в систему, и это надо пресекать. За рубежом об этом даже не говорили бы, если честно.

Знаете – все, кто не выигрывают, всегда недовольны. У нас уже есть определенный прессинг на судей. Футболист падает, крикнул, и уже свистят. А был там фол или нет – никто об этом не думает. Надо упасть и сильно крикнуть, вот и все. Это тормозит саму игру. У нас и так в футболе, как говорится, пешком ходят, а так еще и постоянные свистки, нет динамики", – сказал Маркевич в комментарии Telegraf.

Напомним, Вернидуб постоянно сетует на судейство, считая его предвзятым по отношению к своей команде. За резкие высказывания специалист неоднократно получал предупреждения и даже удаления.

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