"Прежде всего, хочу предупредить футболистов Шахтера, что о недооценке Шерифа не может быть и речи, относиться к нему нужно, как к другим участникам группы – Интеру и Реалу.

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На этом этапе проходных соперников просто не может быть. Тем более, что подопечные украинского специалиста Юрия Вернидуба уже заставили сойти с дистанции нескольких серьезных визави. Если с мотивацией и концентрацией все будет в порядке, то я не сомневаюсь в успехе "горняков". Тем не менее, у Шахтера класс выше, опыта побольше, и у кого выигрывать, как не у Шерифа, если ставить перед собой цель пробиться в следующий раунд?

Можно не сомневаться, что завтра Роберто Де Дзерби снова ставку сделает на легионеров. Он не имеет права экспериментировать, ему нужен результат сейчас, а иностранцы Шахтера уже доказывали свой высокий уровень", – цитирует Маркевича Meta-ratings.

Напомним, Шахтер на выезде проведет поединок 1-го тура Лиги чемпионов против Шерифа. Стартовый свисток в Молдове прозвучит завтра, 15 сентября, в 19:45.

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