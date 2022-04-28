"Слова Луческу о нецелесообразности дисквалификации российских спортсменов? Он не имел права этого говорить. Какое ты имеешь право такое говорить в чужом государстве, которое воюет? Да, ты хороший тренер, вот и работай, тренируй. Почему ты начинаешь рассказывать, правильно или неправильно сделано? Особенно в такое время.

У нас беда, война, поэтому нужно вести себя корректно. Я не хочу оскорблять футболистов. Да, он пришел, что-то добавил в Динамо, команда выиграла чемпионат Украины, обогнала Шахтер, нет вопросов.

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Команда мучается, ну я, как тренер, понимаю. Ну проиграли 1:0 Барселоне, и все радуются. Когда-то Динамо четыре забивало Барселоне. Это было действительно киевское Динамо, которое выигрывало кубки, играло в полуфинале ЛЧ. Это было Динамо. То, что мы сейчас видим на поле – ну, поверьте... Еще раз говорю, что не хочу оскорблять футболистов. Может, есть 4 человека, которые что-то из себя представляют. Те, кто понимает футбол, видят, что это не то, что должно быть в киевском Динамо.

Динамо должно быть серьезным клубом. Последняя хорошая команда была в 1998 году. Позже – провал полный, это все понимают. Ну, там где-то выиграли, какой-то чемпионат, какой-то Кубок, но в Европе – одни провалы. Динамо должно быть Динамо", – рассказал Маркевич в эфире YouTube-канала Pressing.

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