"Шахтер мне понравился. "Горняки" старались играть в свой футбол, с помощью умело разыгранных комбинаций находили свободные зоны на половине поля хозяев и хотя не преуспели в реализации голевых моментов, однако победный мяч забили именно они.

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Как я отношусь к тому, что в стартовом составе Шахтера было сразу девять легионеров? С пониманием. Главный тренер дончан Роберто Де Дзерби делает ставку на проверенных бойцов, ведь ему нужен результат прямо сейчас. А те футболисты с украинским паспортом, которым итальянский специалист доверяет в чемпионате УПЛ, пусть доказывают, что они достойны играть с первых минут и на международной арене. Все справедливо.

Отпраздновав достаточно уверенную победу в Монако, Шахтер, конечно, сделал весомую заявку на выход в следующий раунд Лиги чемпионов. Однако хочу напомнить "горнякам", что сделано только полдела, а в том, что футболисты Монако в Харькове будут биться до конца, не сомневаюсь. Тем более, что их главный тренер – Нико Ковач – в свое время как игрок всегда отличался бойцовским характером", – цитирует Маркевича Meta-ratings.

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