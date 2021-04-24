Маркес вернется в Барселону – Лапорта лично пригласил легендарного мексиканца
21:52 - Читати українською
Экс-защитник Барселоны Рафа Маркес сохранил хорошие отношения с нынешним президентом каталонцев.
Президент Барселоны Жоан Лапорта нашел место для Рафы Маркеса в структуре каталонского клуба. Это подтвердил сам 42-летний мексиканец, сообщает Sport.ES.
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Бывший защитник "блаугранас" вернется в Барсу в статусе тренера одной из юниорских команд. Официально Маркеса представлят перед началом следующего сезона.
Напомним, Рафа Маркес выступал за Барселону в 2003-2010 годах, после чего перебрался в МЛС.
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