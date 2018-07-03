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Маркес: Неймар преувеличивает – падает и устраивает цирк

2 июля 22:10 65 Читати українською
Маркес: Неймар преувеличивает – падает и устраивает цирк
Неймар / Фото: ФИФА

Хавбек сборной Мексики Рафа Маркес прокомментировал эпизод с падением Неймара.

По мнению Маркеса, Неймар хороший игрок, но любит устраивать цирк, сообщает Р-Спорт.

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"Неймар игрок своеобразный, он прекрасный футболист.

Но при этом иногда преувеличивает – падает и устраивает цирк. Все мы это знаем", – сказал Маркес.

Напомним, Бразилия обыграла Мексику в 1/8 финала чемпионата мира-2018 со счетом 2:0. Смотрите видео голов и обзор матча.

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ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Мексика
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Теги
ЧМ 2018 Бразилия Бразилия Бразилия - Мексика Неймар Неймар Мексика Мексика Рафаэль Маркес Рафаэль Маркес
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