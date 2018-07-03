Маркес: Неймар преувеличивает – падает и устраивает цирк

Хавбек сборной Мексики Рафа Маркес прокомментировал эпизод с падением Неймара.

По мнению Маркеса, Неймар хороший игрок, но любит устраивать цирк, сообщает Р-Спорт.

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"Неймар игрок своеобразный, он прекрасный футболист.

Но при этом иногда преувеличивает – падает и устраивает цирк. Все мы это знаем", – сказал Маркес.

Напомним, Бразилия обыграла Мексику в 1/8 финала чемпионата мира-2018 со счетом 2:0. Смотрите видео голов и обзор матча.

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