"Я хотел бы попросить прощения перед всеми тренерами, нашим президентом, нашим руководством, и нашими болельщиками Галатасарая, которых я очень ценю. Особенно я извиняюсь перед Фатихом Теримом, который доверяет мне, развивает и поддерживает меня.

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Я смогу понять, если вы откажетесь от меня. Уважаю все решения и санкции, которые будут приняты из-за этого инцидента. Но у меня есть просьба – расплачиваться за свое поведение должен я. Не моя жена и не мои дети. Пожалуйста, не делайте им больно. Они этого не заслуживают", – сказал игрок в видеообращении.

Напомним, во время игры на глазах тысяч фанатов Маркао подбежал к своему партнеру по команде Керему Актюркоглу и кулаком несколько раз ударил его по лицу. Рефери сразу удалил неадекватного футболиста. Несмотря на инцидент, матч завершился победой Галатасарая (2:0).

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