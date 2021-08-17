Маркао записал видеообращение после жестокого избиения своего одноклубника во время матча
Защитник Галатасарая Маркао дал первый комментарий после шокирующего инцидента во время игры турецкого первенства против Гиресунспора.
"Я хотел бы попросить прощения перед всеми тренерами, нашим президентом, нашим руководством, и нашими болельщиками Галатасарая, которых я очень ценю. Особенно я извиняюсь перед Фатихом Теримом, который доверяет мне, развивает и поддерживает меня.
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Я смогу понять, если вы откажетесь от меня. Уважаю все решения и санкции, которые будут приняты из-за этого инцидента. Но у меня есть просьба – расплачиваться за свое поведение должен я. Не моя жена и не мои дети. Пожалуйста, не делайте им больно. Они этого не заслуживают", – сказал игрок в видеообращении.
Напомним, во время игры на глазах тысяч фанатов Маркао подбежал к своему партнеру по команде Керему Актюркоглу и кулаком несколько раз ударил его по лицу. Рефери сразу удалил неадекватного футболиста. Несмотря на инцидент, матч завершился победой Галатасарая (2:0).
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