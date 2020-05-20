Мариуш Левандовски рассказал, как Ахметов повлиял на победу Шахтера в Кубке УЕФА

Бывший полузащитник Шахтера Мариуш Левандовски отметил весомую роль президента донецкого клуба в триумфе "горняков".

"Мы чувствовали, что сильнее любого соперника в каждом матче. У нас был хороший тренер Мирча Луческу, который проводил много теоретических, индивидуальных и групповых занятий с футболистами. Перед матчем он сказал нам: "Тех, кто проиграл в финале – никто не помнит". Был очень короткий разговор, который пошел на пользу нашей команде.

Левандовски заявил о планах стать главным тренером Шахтера

По ходу сезона все думали, что Луческу уйдет, но президент оставил его, показав, что верит не только в Мирчу, но и в команду. После заявления Рината Ахметова о том, что тренер остается, футболисты почувствовали мощный импульс, который помог достичь невероятных результатов ", – рассказал Левандовски для программы Оставайся с футболом.

Напомним, в сезоне 2008/09 Шахтер покорил свое самое высшее достижения – победил Вердер (2:1) в финале Кубка УЕФА.

"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ