"Мы выходим из отпуска 17 января. После недели пребывания в Мариуполе, занятий и тестов отправимся в Турцию. Там будем месяц готовиться к первой игре с Черноморцем. Сразу оттуда полетим в Одессу.

Мариуполь расторг контракт с легионером, который подписал всего три месяца назад

Мы ожидаем усиления. Я думаю, нам следует существенно усилиться, чтобы исправить ситуацию и быть конкурентоспособными. Имеющиеся молодые ребята могли бы набраться опыта у более опытных исполнителей.

Позиции на усиление? Думаю, что это будет все центральное звено, защита и полузащита. Конечно, если будут хорошие футболисты на другие позиции, которые будут желать играть за Мариуполь, мы не будем против. Думаю, это будут и украинцы, и легионеры", – цитирует Маркевича официальный сайт Мариуполя .

Азовцы завершили первую часть сезона украинской Премьер-лиги на самом дне турнирной таблицы.