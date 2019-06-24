Мариуполь вышел из отпуска – участник Лиги Европы огласил планы на межсезонье

Мариуполь начал подготовку к сезону 2019/20. Команда поедет на сборы в Турцию, где проведет несколько контрольных матчей.

Игроки и тренерский штаб Мариуполя собрались на клубной базе. Александр Бабич, который недавно продлил контракт с клубом, провел общекомандное собрание и рассказал о планах подготовки к новому сезону. После этого была проведена первая тренировка.

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В ближайшие два дня игроки Мариуполя пройдут медосмотр, а 27 июня отправятся на сборы в Турцию. Готовиться к сезону мариупольцы будут в гостиничном комплексе The Green Park, который расположен в Картепе (провинция Коджаэли). Этот район считается горнолыжным центром Турции. Картепе уже хорошо известный азовцам – именно здесь мариупольцы проводили сбор летом прошлого года.

В Турции мариупольцы пробудут две недели и проведут 6 контрольных поединков. Календарь спаррингов и соперники еще уточняются, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, команда Александра Бабича заняла 4 место в УПЛ и сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы 2019/20.

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