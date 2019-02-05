Мариуполь в спарринге разгромил болгарскую Арду

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"Хотів придбати у Карпати молодого Шевченка". Президент "левів", який покинув посаду за 7 років до приходу Димінського
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Лига Европы: Динамо объявило заявку на плей-офф турнираЛига Европы — 12:10 353
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Шахтер и Динамо попали в топ-100 самых богатых футбольных клубов мира – результаты исследованияУкраина — 12:00 274
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Останній причал Спаллетті: італійські ЗМІ знищили Інтер після поразки від Болоньї та вже знайшли нового тренера міланцямИталия — 4 фев 278
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Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на плей-офф Лиги чемпионовЛига чемпионов — 4 фев 273
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