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Мариуполь в спарринге разгромил болгарскую Арду

14:01 25 Читати українською
Мариуполь в спарринге разгромил болгарскую Арду
Тренировка Мариуполя / Сайт клуба

Мариуполь провел товарищеский матч против болгарской Арди на сборах в Турции.

Зимние сборы, товарищеский матч

Мариуполь – Арда – 3:0

Голы: Чурко, 13 Дава, 28 Вакула, 85

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Мариуполь провел очередной матч на зимних сборах, соперником приазовцев выступила болгарская Арда. Подопечные Бабича с самого начала игры захватили инициативу, что вылилось в забитый гол на 13-й минуте, а еще через 15 минут счет стал 2:0.

Во втором тайме Вакула деклассировал соперника, забив третий мяч Мариуполя, в итоге победа украинской команды со счетом 3:0.

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Мариуполь Мариуполь Товарищеские матчи Зимние сборы
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