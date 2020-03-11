Мариуполь уверенно одолел второлиговый Альянс и стал еще одним полуфиналистом Кубка Украины

Альянс на своем поле уступил Мариуполю. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Украины, 1/4 финала

Альянс – Мариуполь – 2:4

Голы: Осадчий, 24, Ярошенко, 45+2 – Кулаков, 30, Яворский, 36, Полегенько, 47, Муравський, 66

Удаление: Федорчук, 87 (вторая желтая карточка, Мариуполь)

Десна – Ворскла: матч Кубка Украины пройдет без зрителей

В матче 1/4 финала Кубка Украины единственный представитель Второй лиги принимал на своем поле Мариуполь. Хозяева уже в середине первого тайма шокировали соперника забитым голом – полузащитник Альянса Дмитрий Осадчий вывел свою команду вперед. Но уже через несколько минут Андрей Кулаков восстановил статус-кво. Впоследствии Сергей Яворский вывел азовцев вперед, но еще в добавленное к первому тайму время Константин Ярошенко сравнял.

Сразу же после отдыха Павел Полегенько снова вывел гостей вперед, а Назарий Муравский увеличил преимущество до двух голов. Под конец матча Валерий Федорчук заработал вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве, однако реализовать численное преимущество хозяева не смогли – банально не хватило времени.

Как следствие, Мариуполь стал вторым полуфиналистом Кубка Украины и будет ожидать жеребьевки, которая состоится 8 апреля. Матчи 1/2 финала запланированы на 15 апреля.

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