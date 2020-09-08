Азовцы на своем официальном сайте сообщили о трансфере 24-летнего центрбека в латвийскую Вальмиеру. Никакие подробности сделки не уточняются.

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Дава присоединился к Мариуполю в феврале 2018 года. С тех пор игрок сборной Камеруна провел 38 матчей в украинской Премьер-лиге (21 в прошлом чемпионате), 5 игр в Кубке Украины и 4 поединка в Лиге Европы. Результативными действиями не отличался.

Добавим, что Вальмиера заняла четвертую строчку прошлого розыгрыша чемпионата Латвии и получила место в квалификации Лиги Европы. Правда, новая команда Дава уже вылетела от Леха.

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