Мариуполь сенсационно обыграл Зарю и опустил луганчан на пятую строчку

В рамках 32-го тура УПЛ Мариуполь на своем поле победил Зарю и поднялся на четвертую строчку. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В первой шестерке последнюю игру сезона 2018/19 проводили соседи по турнирной таблице – Мариуполь и Заря. Матч имел принципиальное значение для обеих команд, ведь в случае победы мариупольцев, именно они выходили на чистое четвертое место, опережая "черно-белых" по личным встречам. У поединка был еврокубковый привкус – победитель имел возможность начать отбор Лиги Европы на раунд позже.

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Поединок не вызвал ажиотажа среди болельщиков – хозяева играли без "двенадцатого игрока". Начало матча выдалось очень динамичным. Уже на второй минуте из центра штрафной с разворота опасно пробивал Александр Караваев, но попал в голкипера. Через мгновение в контратаку убежали мариупольцы и Руслан Фомин красиво прострелил в центр вратарской, однако никто из одноклубников не успел замкнуть передачу.

Впоследствии Евгений Будковский мог выходить один на один с голкипером, но Евгений Гальчук вовремя сориентировался и, выйдя из ворот, нейтрализовал опасную ситуацию. На седьмой минуте Силас опасно пробивал издали и мяч в считанных сантиметрах пролетел над перекладиной. Через две минуты Богдан Михайличенко сместился в центр штрафной и левой пробил в дальний угол ворот. Гальчук спас свою команду, переведя мяч на угловой.

А на 12-й минуте Заря вышла вперед – автоголом отметился Пихальонок: после навеса Максима Лунева Александр хотел разрядить ситуацию и срезал мяч в собственные ворота. Через пять минут Александр Зубков пытался попасть в левый угол, но Никита Шевченко без особых проблем справился с ударом.

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На 30-й минуте по центру ворот мощно пробивал Даниил Игнатенко – прямо в руки голкиперу. А через мгновение кожаный после выстрела Руслана Фомина просвистел над крестовиной.

Под конец тайма Дмитрий Хомченковський после передачи Филиппа Будкивского почти вышел один на один с голкипером, однако не попал в правый угол ворот. На последней минуте Караваев пробил прямо в руки голкиперу Мариуполя.

В начале второй половины встречи Будковский после прострела Караваева сходу пробивал по воротам, но мяч просвистел значительно выше. Впоследствии неплохую комбинацию разыграли мариупольцы, однако Зубкову не хватило силы обыграв нескольких соперников нанести качественный удар.

Оба тренера заметно нервничали, Александр Бабич заменами пытался изменить ситуацию на поле.

И замена сработала. На 66-й минуте Александр Зубков после передачи Владислава Вакулы сравнял счет, а через минуту уже Вакула с подачи Зубкова удвоил преимущество Мариуполя и перевернул все с ног на голову.

На 76-й минуте Заря имела отличный шанс отыграться: Александр Тымчик после передачи от партнера пробивал из центра штрафной почти в пустые ворота – мяч срезался с ноги и пролетел метров на десять выше ворот. Через минуту дальний удар наносил Богдан Леднев – мимо. Одним из лучших игроков Мариуполя в этом поединке был голкипер – в конце матча он несколько раз спасал свою команду от верного гола. На последней минуте Будковский ударом с угла штрафной попал в крестовину, а на первой добавленной Арвеладзе попал в штангу. Впоследствии Литвин имел неплохой шанс, но удар получился слабым и голкипер забрал мяч. На четвертой добавленной минуте мариупольцы убежали в контратаку и Андрей Борячук, обыграв голкипера Зари, который забежал в центр поля, забил в пустые ворота.

Эта победа принесла Мариуполю четвертое место и более поздний старт в Лиге Европы, Заря закончила сезон пятой.

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