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Мариуполь решил вернуть Тищенко – лишь две недели назад клуб объявил об уходе ветерана

15:11 - Читати українською
Мариуполь решил вернуть Тищенко – лишь две недели назад клуб объявил об уходе ветерана
Игорь Тищенко / Сайт Мариуполя

Мариуполь удивил решением возобновить сотрудничество с хавбеком Игорем Тищенко.

Игрок подписал новый контракт сроком на один сезон, информирует официальный сайт азовцев.

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Интересно, что только две недели назад Мариуполь объявил об уходе Тищенко, который сыграл 20 матчей в прошлом чемпионате Украины. Никаких причин резкого изменения решения по хавбеку клуб не предоставляет. Следующая кампания станет для 31-летнего полузащитника 11-й в составе азовцев.

Напомним, этим летом Мариуполь уже успел попрощаться с рядом игроков – Бугаем, Полегенько, Федорчуком, Яворским и Фоминым.

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Игорь Игорь Тищенко Мариуполь Мариуполь
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