Мариуполь решил вернуть Тищенко – лишь две недели назад клуб объявил об уходе ветерана

Игрок подписал новый контракт сроком на один сезон, информирует официальный сайт азовцев.

"Он учился у Зидана, у Вальверде": Маркевич оценил перспективы сына в Мариуполе

Интересно, что только две недели назад Мариуполь объявил об уходе Тищенко, который сыграл 20 матчей в прошлом чемпионате Украины. Никаких причин резкого изменения решения по хавбеку клуб не предоставляет. Следующая кампания станет для 31-летнего полузащитника 11-й в составе азовцев.

Напомним, этим летом Мариуполь уже успел попрощаться с рядом игроков – Бугаем, Полегенько, Федорчуком, Яворским и Фоминым.

"Я дорікнув Луческу і втратив місце у заявці": він грав за Шахтар та Динамо, допомагав легенді МЮ, писав історію ЧС-2006