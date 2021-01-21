Азовский клуб одержал первую победу на зимних сборах, разбив одного из аутсайдеров чемпионата Казахстана.

Товарищеские матчи.

Мариуполь – Кызыл-Жар – 4:0

Голы: Мишнев, 23, 41, Стасюк, 39, Кулаков, 89

Мариуполь с самого начала встречи захватил контроль над поединком и вышел вперед на 23 минуте, когда Мишнев замкнул прострел Бондаренко с правого фланга.

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До перерыва азовцы забили еще дважды: Стасюк удачно сыграл на добивании, а Мишнев оформил дубль, воспользовавшись ошибкой голкипера на выходе. Точку в матче поставил Кулаков, который завершил неплохую комбинацию с участием Муравского и Очеретька.

Следующий матч Мариуполь проведет только через неделю – соперником команды Маркевича станет сербский Пролетер. Добавим, что Кызыл-Жар занимает 9 место в чемпионате Казахстана – последний Эртис снялся с соревнований.

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