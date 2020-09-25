Мариуполь готовится к сверхсложному графику в условиях постоянных переездов между матчами.

Команда Остапа Маркевича отправилась в автобусное турне по Украине, информирует официальный сайт азовского клуба.

Мариуполь усилился полузащитником Шахтера

В четверг делегация Мариуполя взяла путь на Полтаву, где 26 сентября сыграет матч 4 тура УПЛ против Ворсклы. Далее азовцев ждет выезд в поселок Николаевка Сумской области и встреча 1/16 Кубка Украины с местной Викторией (30 сентября). Финальный этап – игра с Колосом в Ковалевке, которая запланирована на 4 октября. Только после этого Мариуполь вернется домой, преодолев около 2500 километров за 12 дней.

Напомним, азовцы вынуждены проводить все матчи первого круга УПЛ на выезде из-за реконструкции на стадионе имени Владимира Бойко.

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