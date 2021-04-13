Мариуполь до сих пор не имеет возможности принимать поединки УПЛ на домашней арене.

Матчи против Олимпика (18 апреля) и Руха (23 апреля) состоятся на харьковском ОСК Металлист, сообщает официальный сайт азовцев.

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Стадион Мариуполя находился на реконструкции, поэтому команда полностью провела первый круг в разъездах. Дебютный матч с Минаем на обновленной арене выявил серьезные проблемы с газоном – было принято решение продолжить "турне". Матч предыдущего тура против Шахтера проходил в Киеве, а теперь подопечные Маркевича снова будут играть в Харькове.

Добавим, что после 21 тура Мариуполь занимает девятую строчку УПЛ.

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