В ближайшее время на стадионе будет установлен электроподогрев, а газон будет наполовину из искусственного и наполовину из натурального покрытия.

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"На самом деле, это не такой легкий этап, как звучит на словах. Мы в первую очередь зависим от погодных условий. Если будет мороз или дождь, это может приостановить работы или повредить на каких этапах. Но я думаю, что мы уложимся в график и до конца года поле будет засеяно", – поделился Гнитецкий в комментарии Футбол News.

Отметим, что Мариуполь все свои матчи в еврокубках проводил не на родном стадионе, поскольку он не отвечал требованиям УЕФА.

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