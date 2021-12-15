Аутсайдер УПЛ решил не менять главного тренера после неудачной первой части сезона.

Остап Маркевич продолжит тренировать приазовскую команду. Руководство клуба перед отпуском заверило, что полностью доверяет 43-летнему наставнику. Соответствующую информацию озвучили на последней встрече с тренерским штабом, утверждает Meta Ratings.

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Соответственно, действующий главный тренер Мариуполя повезет команду на первый сбор в Турцию, который стартует 25 января. Также команда получит кадровое усиление, а главной задачей станет сохранение прописки в УПЛ на следующий сезон.

Напомним, на зимнюю паузу Мариуполь ушел последним, имея в активе всего 8 очков в 18-ти матчах.

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