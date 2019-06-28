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Мариуполь прибыл на сбор в Турцию в составе 25 футболистов – с командой прилетели чемпионы мира U-20

09:13 31 Читати українською
Мариуполь прибыл на сбор в Турцию в составе 25 футболистов – с командой прилетели чемпионы мира U-20
Мариуполь / ФК Мариуполь

Участник Лиги Европы-2019/20 Мариуполь начал летний сбор в Турции. Вместе с командой прибыли победители чемпионата мира U-20 Виктор Корниенко и Максим Чех.

Мариуполь на своем официальном сайте сообщил, что команда прибыла на сбор в Турцию. В составе азовцев прилетели 25 игроков.

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Вратари: Евгений Гальчук, Дмитрий Михайлов, Рустам Худжамов

Защитники: Алексей Быков, Сергей Горбунов, Игорь Кирюханцев, Виктор Корниенко, Никита Петерман, Павел Полегенько, Сергей Чоботенко, Сергей Яворский

Полузащитники: Евгений Белоконь, Владислав Вакула, Алексей Кащук, Дмитрий Мишнев, Евгений Проданов, Илья Путря, Игорь Тищенко, Дмитрий Топалов, Максим Чех, Вячеслав Чурко, Валерий Федорчук

Нападающие: Владислав Бугай, Иван Мочевинский, Руслан Фомин

Сбор продлится 2 недели. За это время команда проведет 6 контрольных поединков.

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Украина U-20 Украина U-20 Виктор Корниенко Виктор Корниенко Максим Чех Максим Чех Мариуполь Мариуполь Межсезонные сборы
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