Азовцы вслед за несколькими клубами УПЛ решили войти в сезон 2021/22 с новой экипировкой.

В грядущей кампании Мариуполь будет выступать в форме, которую разработал известный немецкий бренд Puma, сообщает пресс-служба клуба.

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Палитра цветов всех комплектов останется традиционной: домашний – синий, а выездной – оранжевый. Особенностью формы является изображение старинной водонапорной башни, которая является одним из исторических символов и архитектурным памятником Мариуполя.

К слову, новый сезон команда Остапа Маркевича должна начать 23 июля поединком против Львова на выезде.

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