Мариуполь разделяет 10 место с московским Спартаком – у обеих команд средний возраст составляет 23,9 лет, однако азовцы располагаются ниже из-за меньшего количества сыгранных поединков.

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Как сообщает CIES, Динамо идет на 22 месте, а средний возраст футболистов – 24,4 года. Львов замыкает топ-3 самых молодых украинских команд (24,8 лет и 35 ступень). Шахтер идет седьмым по этому показателю среди клубов УПЛ, а самой старой командой является Ингулец, средний возраст которого составляет 28,8 лет.

Заметим, что после 7 туров Динамо лидирует в чемпионате Украины, имея в своем активе 17 пунктов. Отрыв от Ворсклы сейчас составляет 2 очка, а от Шахтера – 4.

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Рейтинг украинских клубов:

Рейтинг топ-20 самых молодых клубов Европы: